Погодные рекорды Молдовы 11 октября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 11 октября специалисты зафиксировали в середине прошлого века.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 11 октября 1949 года воздух охладился до -3,7 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали всего несколько лет назад. В этот день столбик термометра в тени поднялся до отметки в +25,1 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 11 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 28,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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