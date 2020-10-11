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Осень

Самый точный прогноз погоды: осень продолжает радовать теплом

© Sputnik / Alexei Danichev
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1398)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Лес
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Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман.

Средний температурный максимум в дневные часы составит +18, +21 градус по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 11 октября: ночью - от +13 до +15, а днем - от +18 до +21.

Ветер северо-западный слабый.

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В понедельник, как сообщают синоптики, будет ясная погода без осадков. Температурный максимум 12 октября составит +20, +25.

А 13 октября в северных и центральных районах республики возможны слабые дожди. Температурный режим останется на прежнем уровне. 

Заметно холодать начнет только с 14 октября.

Праздники и народные приметы

Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год
Народный календарь сегодня вспоминает Илью Муромца. Этот день считался несчастливым. Люди пытались без особой надобности не покидать свои дома, потому что верили, что 11 октября их легко могут сглазить.

Крестьяне старались в этот день не есть никаких ягод, ведь были убеждены, что за три дня до праздника Ильи на них плюет сам дьявол, и поэтому они могут вызвать серьезные болезни. День обычно посвящали домашним делам, однако подметать и выносить сор из избы было запрещено.

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Тема:
Погода в Молдове (1398)

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