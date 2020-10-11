Самый точный прогноз погоды: осень продолжает радовать теплом

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман.
Средний температурный максимум в дневные часы составит +18, +21 градус по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 11 октября: ночью - от +13 до +15, а днем - от +18 до +21.
Ветер северо-западный слабый.
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В понедельник, как сообщают синоптики, будет ясная погода без осадков. Температурный максимум 12 октября составит +20, +25.
А 13 октября в северных и центральных районах республики возможны слабые дожди. Температурный режим останется на прежнем уровне.
Заметно холодать начнет только с 14 октября.
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Крестьяне старались в этот день не есть никаких ягод, ведь были убеждены, что за три дня до праздника Ильи на них плюет сам дьявол, и поэтому они могут вызвать серьезные болезни. День обычно посвящали домашним делам, однако подметать и выносить сор из избы было запрещено.
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