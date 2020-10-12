Самый точный прогноз погоды: как долго продержится тепло

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КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Средний температурный максимум в дневные часы составит +20, +25 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 12 октября: ночью - от +13 до +15, а днем - от +22 до +24.

Ветер - юго-восточный, слабый. В последующие сутки местами возможны небольшие осадки. Максимальная температура воздуха 13 октября составит +20, +25. А 14 октября синоптики прогнозируют +15, +19 и местами дожди. На следующий день - уже +17, +22 и без осадков.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь почитает память святого Феофана Милостивого и преподобного Кириака Отшельника.

Согласно народным приметам, если 12 октября на небе много звезд, то осень будет сухой, а в следующем году можно ожидать богатый урожай. Люди верили, если утром или поздно ночью появляется туман, то в ближайшее время заморозков не предвидится. Считалось, если человек родился в этот день, то его талисман - опал.

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