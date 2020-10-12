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Осень

Погодные рекорды Молдовы 12 октября

© Sputnik / Alexei Danichev
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1399)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201012/31996640/pogodnye-rekordy-moldovy-12-oktyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 октября специалисты зафиксировали в конце XIX века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации синоптиков, 12 октября 1898 года воздух охладился до -6,5 градуса по Цельсию.

А температурный максимум в этот день зарегистрировали дважды. В первый раз в 1917 году, а второй - в 1966-м. Оба раза воздух прогревался до +24,4 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 12 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (1399)

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