Самый точный прогноз погоды: каких сюрпризов ждать к концу недели

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КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 13 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь к вечеру в некоторых регионах вероятны кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром местами слабый туман. Средний температурный максимум в дневные часы составит +20, +25 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 13 октября: ночью - от +13 до +15, а днем - от +22 до +24.

Ветер - юго-восточный, слабый, а днем порывистый.

В последующие сутки без осадков. Максимальная температура воздуха 14 октября составит +15, +20. А 15 октября синоптики прогнозируют +18, +23 и местами дожди. Такой же температурный режим ожидается и 16 октября. С 17 октября - уже +10, +15. Такие значения на термометрах продержатся вплоть до 19 октября.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь почитает память Священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении, Преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца, Святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея России, чудотворца.

Согласно народным приметам, 13 октября люди старались обновить свои подушки и матрасы. Старую солому обычно сжигали, а новой набивали все вещи. Приближался праздник Покрова, а потому необходимо было навести порядок в доме.

Люди верили - если луна 13 октября туманная, мутная или бледная, то это к непогоде.

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