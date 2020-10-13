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Осень.

Погодные рекорды Молдовы 13 октября

© Sputnik / Alexei Danichev
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1401)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201013/32008175/pogodnye-rekordy-moldovy-13-oktyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 13 октября специалисты зафиксировали еще в середине прошлого столетия.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 13 октября 1948 года столбик термометра упал до отметки в -7,2 градуса по Цельсию.

А температурный максимум в этот день зарегистрировали в конце ХХ века. В 1993 году воздух прогрелся до +26,4 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 13 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся, начиная с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1401)

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