Самый точный прогноз погоды: постепенно наступает похолодание

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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, вечером и в первой половине ночи на большей части небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром местами слабый туман. Средний температурный максимум в дневные часы составит +15, +20 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 14 октября: ночью - от +10 до +12, а днем - от +17 до +19.

Ветер - юго-западный, до умеренного, порывистый.

В последующие сутки без осадков. Максимальная температура воздуха 15 октября составит +18, +23. Далее 16 октября останется такой же температурный режим.

С 17 октября вернутся дожди, а температура уже будет +13, +18. Такие значения на термометрах продержатся вплоть до 19 октября.

Праздники и народные приметы

В церкви 14 октября отмечают праздник явления Покрова Пресвятой Богородицы.

В основе праздника лежит предание о том, что в константинопольском храме хранился пояс с ризой Богоматери. Во время правления императора Льва Мудрого империя воевала с сарацинами - представителями мусульманской веры. Когда враги уже подошли к воротам города, местные жители отправились в храм для молитвы. Там же находился и юродивый Андрей, поднявший глаза к небу и увидевший Богоматерь, озаренную небесным светом. В течение целого часа она молилась с людьми, проливая слезы, а потом сняла покрывало и простерла его над молящимися. Затем видение исчезло. Однако после этого Константинополь удалось отстоять в битве.

Покров Пресвятой Богородицы - храмовый праздник города Кишинева.

По тому, какая выпадала на 14 октября погода, судили о предстоящей зиме. Люди верили, если на Покров ветер дует с севера или востока, то зима будет суровая, если с юга - теплая, а с запада - снежная. Переменный ветер предвещает непостоянную зиму.

Считалось, если сыграть свадьбу на Покров, то жизнь в браке будет счастливой.

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