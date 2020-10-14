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Осень.

Погодные рекорды Молдовы 14 октября

© CC BY 2.0 / Cattan2011 / Lichfield City, England
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1403)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201014/32023865/pogodnye-rekordy-moldovy-14-oktyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре на это число, когда в Кишиневе отмечается День города.

КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 14 октября специалисты зафиксировали в конце прошлого века.

Атомный ледокол Арктика прибыл в порт Мурманска.
© Sputnik / Pavel Lvov
Фото - Вот это махина: атомный ледокол "Арктика" прибыл в Мурманск
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 14 октября 1992 года столбик термометра упал до отметки в -4,5 градуса по Цельсию.

А температурный максимум в этот день зарегистрировали всего через год после минимума. В 1993 году воздух прогрелся до +27,6 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 14 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 32,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся, начиная с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1403)

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Теги:
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