Погодные рекорды в Молдове 15 октября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Самый низкий в истории показатель на территории Молдовы 15 октября, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки, специалисты зафиксировали конце XIX века.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, на это число в 1898 года температура достигла отметки -7 градусов по Цельсию.

А максимум зарегистрировали в 1993 году. В тот день воздух прогрелся в тени до +29,5 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 15 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся, начиная с 1886 года.

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