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Пожелтевший лист в осеннюю погоду.

Погодные рекорды в Молдове 15 октября

© AFP 2020 / Christof Stache
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1405)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201015/32036815/pogoda-rekord-moldova-15-oktyabri.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Самый низкий в истории показатель на территории Молдовы 15 октября, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки, специалисты зафиксировали конце XIX века.

Луч солнца светит сквозь осенний листок.
© AFP 2020 / DPA / Patrick Pleul
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, на это число в 1898 года температура достигла отметки -7 градусов по Цельсию.

А максимум зарегистрировали в 1993 году. В тот день воздух прогрелся в тени до +29,5 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 15 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся, начиная с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1405)

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