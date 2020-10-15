Самый точный прогноз погоды: надвигается похолодание

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КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Средний температурный максимум в дневные часы составит +18, +23 градуса по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 15 октября: ночью - от +8 до +10, а днем - от +19 до +21.

Ветер - южный, слабый, а днем - порывистый.

В последующие сутки местами ожидается небольшой дождь. Максимальная температура воздуха 16 октября составит +18, +23. А 17 октября синоптики прогнозируют +13,+18 и местами дожди. С 18 октября - уже +10, +15 и без осадков. Такие значения на термометрах продержатся вплоть до 20 октября.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь почитает память священномучеников Киприана, Иустины и Феоктиста.

Согласно народным приметам, если 15 октября есть сильный дождь и ветер, то зима обещает быть холодной. Люди верили, что если в этот день начался листопад, то скоро наступят холода.

Считалось, если человек родился 15 октября, то его талисман - горный хрусталь.

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