В Молдову идет похолодание: синоптики обещают первые заморозки

В ближайшие дни местами в стране возможны заморозки на поверхности почвы - температура опустится ниже нулевой отметки.

КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Первые заморозки возможны в Молдове уже в ближайшие дни. Правда, они ожидаются местами и пока только на поверхности почвы. Об этом Sputnik сообщили в Государственной гидрометеорологической службе страны в четверг.

Так, 18 октября минимальная температура ночью в стране составит от +4 до +9 градусов по Цельсию, местами - заморозки на поверхности почвы от -2 до -1. А 19 октября в вечерние часы самые низкие значения достигнут +2, +7, также ожидаются заморозки на поверхности почвы - от -3 до -1 градуса. Аналогичный температурный режим сохранится и в ночные часы 20 октября. Дневной максимум в эти три дня будет варьироваться от +12 до +17.

Уже 21 и 22 октября, по сообщения синоптиков, в вечерние часы минимум составит +3, +8 и +5, +10, соответственно, а максимум днем - от +15 до +20 и от +17 до +22.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video