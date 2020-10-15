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Заморозки. Архивное фото

В Молдову идет похолодание: синоптики обещают первые заморозки

© Sputnik / Павел Львов
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1407)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201015/32042711/moldova-idet-pokholodanie-sinoptiki-obeschayut-pervye-zamorozki.html

В ближайшие дни местами в стране возможны заморозки на поверхности почвы - температура опустится ниже нулевой отметки.

КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Первые заморозки возможны в Молдове уже в ближайшие дни. Правда, они ожидаются местами и пока только на поверхности почвы. Об этом Sputnik сообщили в Государственной гидрометеорологической службе страны в четверг.

Галина Кирьякова
© Sputnik / Rodion Proca
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Так, 18 октября минимальная температура ночью в стране составит от +4 до +9 градусов по Цельсию, местами - заморозки на поверхности почвы от -2 до -1. А 19 октября в вечерние часы самые низкие значения достигнут +2, +7, также ожидаются заморозки на поверхности почвы - от -3 до -1 градуса. Аналогичный температурный режим сохранится и в ночные часы 20 октября. Дневной максимум в эти три дня будет варьироваться от +12 до +17.

Уже 21 и 22 октября, по сообщения синоптиков, в вечерние часы минимум составит +3, +8 и +5, +10, соответственно, а максимум днем - от +15 до +20 и от +17 до +22.

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Тема:
Погода в Молдове (1407)

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