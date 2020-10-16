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Осень.

Погодные рекорды Молдовы 16 октября

© AP Photo / Robert F. Bukaty
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1408)
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Sputnik Молдова
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 16 октября специалисты зафиксировали более столетия назад.

Фундук, архивное фото.
© CC0 / Pixabay
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 16 октября 1911 года столбик термометра упал до отметки в -1,8 градуса по Цельсию.

А в 1991 году приборы зарегистрировали рекордный температурный максимум. В этот день воздух прогрелся до +23,7 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 16 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 25,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1408)

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