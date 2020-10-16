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Природа

Самый точный прогноз погоды: ясные дни, потом снова дождь

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1409)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Заморозки. Архивное фото
© Sputnik / Павел Львов
В Молдову идет похолодание: синоптики обещают первые заморозки

Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Средний температурный максимум в дневные часы составит +18, +23 градуса по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 16 октября: ночью - от +10 до +12, а днем - от +19 до +21.

Ветер - южный, слабый до умеренного.

В последующие сутки ожидается небольшой дождь по всей территории республики. Максимальная температура воздуха 17 октября составит +13, +18.

А 18 октября синоптики прогнозируют +12,+17. Оба дня - без осадков.

Праздники и народные приметы
Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год

В православной церкви 16 октября почитается память святого Дионисия Ареопагита, который жил в I веке на территории Афин.

В старину крестьяне в этот день опасались сглаза и читали большое количество заговоров от нечистой силы, осенней лихорадки, порчи. Поговаривали, что нечисть способен отпугнуть запах чеснока и лука, а потому, согласно приметам, связки с ними подвешивали над дверьми и окнами.

Если человек родился 16 октября, то его талисманом является гранат, а сам именинник обладает способностями к врачеванию.

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Тема:
Погода в Молдове (1409)

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