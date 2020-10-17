01:41 17 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.89
  • USD16.98
  • RUB0.22
  • RON4.08
  • UAH0.60
Поиск
Осень в парке.

Погодные рекорды Молдовы 17 октября

© AFP 2020 / Dimitar Dilkoff
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1410)
31 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/0d/32015548.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201017/32060828/pogodnye-rekordy-moldovy-17-oktyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 17 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 17 октября специалисты зафиксировали более столетия назад.

В США очевидец снял на видео танец водяного смерча
YouTube / Beach Gold Assay / Waterspout in Norfolk VA 9/9/18
Потрясающий видеофакт: как выглядит "танец" водяного смерча

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 17 октября 1911 года столбик термометра упал до отметки в -5,7 градуса по Цельсию.

А в 1973 году был отмечен рекордный температурный максимум. В этот день воздух прогрелся до +25,5 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 17 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1410)

По теме

Самый точный прогноз погоды: надвигается похолодание
Теги:
погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Бюллетень для голосования на президентских выборах.
События недели: о самом интересном в Молдове за 7 дней
Снега не будет: Кишинев получил необычный подарок от Москвы.
Снега не будет: Кишинев получил необычный подарок от Москвы
Кищинев 1812-1917 часть 2
Видео: прогулка по "ожившему" старому Кишиневу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться