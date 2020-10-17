Самый точный прогноз погоды: сначала заморозки, а потом снова тепло

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КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Ожидается облачность с прояснением. Ночью в некоторых районах, утром и днем временами дождь, местами сильный с грозами. Средняя температура в дневные часы составит +14, +19 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 17 октября: ночью - от +12 до +14, а днем - от +16 до +18.

Ветер - юго-западный, с переходом на северо-западный слабый до умеренного.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В последующие сутки в низинах возможны слабые заморозки", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

На всей территории страны 19-20 октября действует "желтый код" метеоопасности в связи заморозками.

"В связи с затоком холодного воздуха с северных широт 19-20 октября в республике ожидаются заморозки в ночные и утренние часы на почве до -1..-3 и местами в воздухе до -1..-2", - сказано в сообщении Госгидрометеорологической службы.

Максимальная температура воздуха 18 октября составит +12, +17, без осадков. Такая погода сохранится до 20 октября. С 21 октября температурные значения начнут немного расти вверх. Так, в среду прогнозируется +15, +20, 22 октября уже +16, +21, а 23 октября - от +17 до +22.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь почитает память благоверного князя Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца и его матери княгини Анны, священномученика Иерофея, епископа Афинского, преподобного Аммона Египетского, преподобных Иона и Нектария Казанских.

Обычно 17 октября проводили большое количество обрядов, связанных с отпугиванием нечисти. Верили, что защититься от нее можно, используя лук, чеснок, редьку, подвешивая их над дверями домов и сараев. Считалось, что чаще всего нечистая сила поражает пьяниц и людей, которые недобросовестно исполняют свои религиозные обязанности. Именно поэтому не рекомендовалось в этот день гулять, выходить из дома без надобности и, конечно же, не распивать спиртное.

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