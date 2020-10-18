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Погодные рекорды Молдовы 18 октября

© Sputnik / Alexei Danichev
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1412)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201018/32069066/pogoda-rekord-moldova-18-oktyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 18 октября специалисты зафиксировали полвека назад.

Осень
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Самый точный прогноз погоды: сначала заморозки, а потом снова тепло

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 18 октября 1970 года столбик термометра упал до отметки в -4,5 градуса по Цельсию.

А в 1992 году был отмечен рекордный температурный максимум. В этот день воздух прогрелся до +25,5 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 18 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 21 градус.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1412)

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