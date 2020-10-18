Самый точный прогноз погоды: резкое похолодание, а затем снова тепло

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КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 18 октября в Молдове погода будет определяться влиянием нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Средняя температура в дневные часы составит +12, +17 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 18 октября: ночью - от +6 до +8, а днем - от +14 до +16.

"В последующие сутки, 19 октября, ожидаются заморозки", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

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На всей территории страны 19-20 октября действует "желтый код" метеоопасности в связи заморозками.

"В связи с затоком холодного воздуха с северных широт 19-20 октября в республике ожидаются заморозки в ночные и утренние часы на почве до -1..-3 и местами в воздухе до -1..-2", - сказано в сообщении Госгидрометеорологической службы.

Максимальная температура воздуха 19 октября составит +12, +17, без осадков. Такая же погода ожидается и 20 октября. С 21 октября температурные значения начнут немного расти вверх. Так, в среду прогнозируется +15, +20, 22 октября уже +16, +21. А 23 и 24 октября синоптики обещают от +17 до +22.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь почитает память святой мученицы Харитины, святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена и Тихона, Московских и всея России чудотворцев.

Согласно народным приметам, если 18 октября установится безветренная погода, то в ближайшие дни грядет похолодание. Считалось, если человек родился 18 октября, то его талисман - рубин.

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