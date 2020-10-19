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Осень

Погодные рекорды Молдовы 19 октября

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1414)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201019/32074977/pogoda-rekordy-moldova-19-oktyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 19 октября специалисты зафиксировали в середине прошлого века.

Депрессия. Архивное фото
© CC0 / Pixabay / hamedmehrnik
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 19 октября 1949 года столбик термометра упал до отметки в -3,7 градуса по Цельсию.

А в 2017 году был отмечен рекордный температурный максимум. В этот день воздух прогрелся до +25,1 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 19 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 21,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1414)

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