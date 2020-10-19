Самый точный прогноз погоды: чем нас еще решил порадовать октябрь

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 октября в Молдове погода будет определяться влиянием повышенного атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Средняя температура в дневные часы составит +12, +17 градусов по Цельсию.

Ночью от +5 до +7 градусов. В последующие сутки, 20 октября, сохранится угроза заморозков.

С 21 октября температурные значения начнут немного расти вверх, прогнозируется +15, +20 градусов, а 22 октября уже +16, +21.

Праздники и народные приметы

В этот день почитается память святого апостола Фомы. Начинаются холодные ветры: "Надевай теплое платье с Фомы". К этому дню выявлялись излишки хлебных запасов: "Фома ломит закрома, все бери задарма". Если первый снег выпадет сухой на Фому, лето хорошим будет, а если в этот день нет ветра, можно ждать скорого похолодания.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova