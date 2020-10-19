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Осень

Самый точный прогноз погоды: чем нас еще решил порадовать октябрь

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201019/32075165/pogoda-prognoz-20-10-2020.html

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КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 октября в Молдове погода будет определяться влиянием повышенного атмосферного давления.

Осень
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Погодные рекорды Молдовы 19 октября

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Средняя температура в дневные часы составит +12, +17 градусов по Цельсию. 

Ночью от +5  до +7 градусов. В последующие сутки, 20 октября, сохранится угроза заморозков. 

С 21 октября температурные значения начнут немного расти вверх, прогнозируется +15, +20 градусов, а  22 октября уже +16, +21. 

Праздники и народные приметы

В этот день почитается память святого апостола Фомы. Начинаются холодные ветры: "Надевай теплое платье с Фомы". К этому дню выявлялись излишки хлебных запасов: "Фома ломит закрома, все бери задарма". Если первый снег выпадет сухой на Фому, лето хорошим будет, а если в этот день нет ветра, можно ждать скорого похолодания.

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