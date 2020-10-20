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Осень.

Погодные рекорды Молдовы 20 октября

© CC BY 2.0 / Cattan2011 / Lichfield City, England
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1415)
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Sputnik Молдова
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 20 октября специалисты зафиксировали в середине прошлого века.

Осень
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы республики.

По информации синоптиков, 20 октября 1949 года столбик термометра упал до отметки в -3,9 градуса по Цельсию.

А в 1954 году был отмечен рекордный температурный максимум. В этот день воздух прогрелся до +25,3 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 20 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1415)

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