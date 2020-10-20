Самый точный прогноз погоды: впереди потепление

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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность и без осадков. Средняя температура в дневные часы составит +12, +17 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 20 октября: ночью - от +5 до +7, а днем - от +13 до +15.

"Метеорологические факторы будут преобладать на рассеивание вредных примесей в воздухе. На следующий день, 21 октября, потеплеет", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

На всей территории страны 20 октября действует "желтый код" метеоопасности в связи заморозками.

"В связи с затоком холодного воздуха с северных широт 20 октября в республике ожидаются заморозки в ночные и утренние часы на почве до -1..-3 и местами в воздухе до -1..-2", - сказано в сообщении Госгидрометеорологической службы.

Максимальная температура воздуха 21 октября составит +15, +20, без осадков. А 22 октября температурные значения составят +17, +22. Такая же погода сохранится и 23 октября. С 24 октября снова +15, +20. А 25-26 октября максимум составит +12, +17 и слабые осадки.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь почитает память мучеников Сергия и Вакха, преподобного Сергия Нуромского.

Согласно народным приметам, если в этот день установилась хорошая погода, то такой она будет в течение трех следующих недель. Считалось, если луна мутная и бледная, то скоро похолодает.

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