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Погодные рекорды Молдовы 21 октября

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1417)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201021/32099139/pogodnye-rekordy-moldovy-21-oktyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 21 октября специалисты зафиксировали в середине прошлого века.

Девушка в национальном костюме индейца. Архивное фото
© CC0 / Pixabay / dlewisnash
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Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы республики.

По информации синоптиков, 21 октября 1949 года столбик термометра упал до отметки в -3 градуса по Цельсию.

А в 1970 году был отмечен рекордный температурный максимум. В этот день воздух прогрелся до +22,4 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 21 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 25,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1417)

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Теги:
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