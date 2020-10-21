Самый точный прогноз погоды: каких сюрпризов ждать к концу октября

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Средняя температура в дневные часы составит +15, +20 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 21 октября: ночью - от +5 до +7, а днем - от +17, +19.
"Метеорологические факторы будут преобладать на рассеивание вредных примесей в воздухе. А 22 октября погода существенно не изменится", - отметили в Госгидрометеорологической службе.
Праздники и народные приметы
В этот день православная церковь почитает память преподобной Пелагии, преподобной Таисии, преподобного Трифона, архимандрита Вятского, чудотворца.
Согласно народным приметам, если луна виднеется в кругах, то лето будет сухим. Люди верили, если облака низко плывут, то похолодает. Считалось, если человек родился 21 октября, то он будет обладать способностями к сапожному делу, а его талисманом - хризоберилл, корунд.
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