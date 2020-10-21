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Туман в Кишиневе

Самый точный прогноз погоды: каких сюрпризов ждать к концу октября

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1418)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201021/32100069/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kakikh-syurpriz-zhdat-konet-oktyabrya.html

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КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Средняя температура в дневные часы составит +15, +20 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 21 октября: ночью - от +5 до +7, а днем - от +17, +19. 

"Метеорологические факторы будут преобладать на рассеивание вредных примесей в воздухе. А 22 октября погода существенно не изменится", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

Депрессия. Архивное фото
© CC0 / Pixabay / hamedmehrnik
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Максимальная температура воздуха 22 октября составит +17, +22. Такая же погода сохранится и 23 октября. А 24 октября снова +15, +20. А 25-27 октября максимум составит +12, +17.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь почитает память преподобной Пелагии, преподобной Таисии, преподобного Трифона, архимандрита Вятского, чудотворца.

Согласно народным приметам, если луна виднеется в кругах, то лето будет сухим. Люди верили, если облака низко плывут, то похолодает. Считалось, если человек родился 21 октября, то он будет обладать способностями к сапожному делу, а его талисманом - хризоберилл, корунд.

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Тема:
Погода в Молдове (1418)

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