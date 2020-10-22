Погодные рекорды Молдовы 22 октября

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 22 октября специалисты зафиксировали в середине прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы республики.
По информации синоптиков, на это число в 1945 году столбик термометра упал до отметки в -5,1 градуса по Цельсию.
А ровно через четверть века, в 1970 году, был отмечен рекордный температурный максимум. Воздух 22 октября прогрелся до +22,1 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 22 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 27,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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