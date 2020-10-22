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Уж небо осенью дышало...

Погодные рекорды Молдовы 22 октября

© AP Photo / MTI / Gyorgy Varga
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1419)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201022/32114122/pogodnye-rekordy-moldovy-22-oktyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 22 октября специалисты зафиксировали в середине прошлого века.

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© Photo : Из личного архива Юрия Швеца
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Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы республики.

По информации синоптиков, на это число в 1945 году столбик термометра упал до отметки в -5,1 градуса по Цельсию.

А ровно через четверть века, в 1970 году, был отмечен рекордный температурный максимум. Воздух 22 октября прогрелся до +22,1 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 22 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 27,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1419)

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Теги:
погода


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