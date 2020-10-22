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Не горюй, у осени еще остались сюрпризы: самый точный прогноз погоды

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1420)
14520
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201022/32115198/Ne-goryuy-i-u-oseni-tozhe-est-svoy-final-samyy-tochnyy-prognoz-pogody.html

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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Согласно прогнозу синоптиков, 22 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Средняя температура в дневные часы составит +17…+22 градусов по Цельсию, а ночью от +3 до +8, местами возможен небольшой дождь.

Ветeр слабый, дующий с востока со скоростью 4-5 м/сек.

"Метеорологические факторы будут преобладать на накопление вредных примесей в воздухе. А 23 октября погода существенно не изменится", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

Максимальная температура воздуха 23 октября составит +17, +22,  24 октября  +15, +20. А 25-27 октября максимум составит +12, +17 градусов.

Праздники и народные приметы

В этот день, 22 октября, почитается память апостола Иакова Алфеева. В народе святого называли Яков Древопилец, поскольку в это время шла активная заготовка дров. В этот день часто бывал снег: "Яков, брат Божий, крупицу (снежную) пошлёт". Люди в этот вечер следили за луной: если она в кругах - следующее лето будет сухим.

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Тема:
Погода в Молдове (1420)


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