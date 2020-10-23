Погодные рекорды Молдовы 23 октября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 23 октября специалисты зафиксировали в победном 1945 году.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеослужбы республики.

По информации синоптиков, тогда столбик термометра упал до отметки в -7,6 градуса по Цельсию.

А в 1974 году был отмечен рекордный температурный максимум. В этот день воздух прогрелся до +22,8 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 23 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova