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Осень.

Погодные рекорды Молдовы 23 октября

© Sputnik / Алексей Даничев
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1421)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201023/32127478/pogoda-rekord-moldova-23-oktyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 23 октября специалисты зафиксировали в победном 1945 году.

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© CC0 / Pixabay / hamedmehrnik
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеослужбы республики.

По информации синоптиков, тогда столбик термометра упал до отметки в -7,6 градуса по Цельсию.

А в 1974 году был отмечен рекордный температурный максимум. В этот день воздух прогрелся до +22,8 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 23 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1421)

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