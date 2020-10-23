Самый точный прогноз погоды: как долго продержится тепло

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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Средняя температура в дневные часы составит +17, +22 градусов по Цельсию. Ветeр слабый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 23 октября: ночью - от +8,+10, а днем - от +18,+20.

К вечеру 24 октября ожидается небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в субботу составит +15, +20. На следующий день синоптики прогнозируют +13, +18. Такой е температурный режим сохранится и 26 октября, однако возможны слабые дожди. А 27-29 октября максимум составит +15, +20 градусов.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь совершает празднество в честь Собора Волынских Святых и в честь святых отцов VII Вселенского собора, а также чтит память мучеников Феотекна Антиохийского, Евлампия и Евлампии, преподобного Вассиана Константинопольского, Феофила Тивериопольского, святителя Амфилохия Печерского, святителя Иннокентия Смирнова и блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Тотемского.

Согласно народным приметам, если человек родился 23 октября, то его талисман - топаз. Люди верили, что месяц своими рогами указывает, с какой стороны в ближайшее время придут сильные ветры.

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