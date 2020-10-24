Самый точный прогноз погоды: в выходные Молдову ждет похолодание

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КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность, без осадков. Средняя температура в дневные часы составит +15, +22 градусов по Цельсию. Ветeр слабый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 23 октября: ночью - от +5,+8, а днем - от +16,+19.

В воскресенье, 25 октября, на юге страны возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха завтра составит +16, +18. На следующий день синоптики прогнозируют +13, +18. Такой температурный режим сохранится и 27 октября, однако на юге и в центре страны возможны слабые дожди.

А 28-30 октября несколько потеплеет, максимум составит +17, +20 градусов.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь чтит память апостола Филиппа, единого от семи диаконов, и преподобного Феофана исповедника, творца канонов, епископа Никейского.

Согласно народным приметам, иней на Филиппов день – к снегопаду. Если утром туман, то начнётся оттепель. Снег выпал на мокрую землю и не растаял – к ранней весне.

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