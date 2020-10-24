08:17 24 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.17
  • USD17.05
  • RUB0.22
  • RON4.14
  • UAH0.60
Поиск
Уж реже солнышко блистало...

Самый точный прогноз погоды: в выходные Молдову ждет похолодание

© CC BY 2.0 / Cattan2011 / Lichfield City, England
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1424)
17320
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/0d/32015717.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201024/32142870/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-na-vykhodnykh-v-moldove-pokholodaet.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Перевод часов
© Sputnik / Константин Чалабов
Молдова переходит на зимнее время: когда и как правильно переводить часы

Ожидается переменная облачность, без осадков. Средняя температура в дневные часы составит +15, +22 градусов по Цельсию. Ветeр слабый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 23 октября: ночью - от +5,+8, а днем - от +16,+19.

В воскресенье, 25 октября, на юге страны возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха завтра составит +16, +18. На следующий день синоптики прогнозируют +13, +18. Такой температурный режим сохранится и 27 октября, однако на юге и в центре страны возможны слабые дожди.

А 28-30 октября несколько потеплеет, максимум составит +17, +20 градусов.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь чтит память апостола Филиппа, единого от семи диаконов, и преподобного Феофана исповедника, творца канонов, епископа Никейского.

Согласно народным приметам, иней на Филиппов день – к снегопаду. Если утром туман, то начнётся оттепель. Снег выпал на мокрую землю и не растаял – к ранней весне. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1424)

По теме

Погодные рекорды Молдовы 24 октября


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Концерт в Органном зале.
Фото: Органный зал в Кишиневе снова открыл свои двери для публики
“Соревнования в большей нелюбви к России” - как Москва отреагировала на предвыборные дебаты в США
Видео - Как Москва отреагировала на предвыборные дебаты в США
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на предвыборную кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться