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Осень без марафона.

Погодные рекорды Молдовы 24 октября

© Depositphotos / Iagodina
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1423)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201024/32143689/pogodnye-rekordy-moldovy-24-oktyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 24 октября специалисты зафиксировали в первой половине прошлого века.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 1947 году столбик термометра на это число опустился до отметки в -4,9 градуса по Цельсию.

А в 2002 году был отмечен рекордный температурный максимум. В этот день воздух прогрелся до +22,6 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 24 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 27,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1423)

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Теги:
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