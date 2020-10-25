Погодные рекорды Молдовы 25 октября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 25 октября специалисты зафиксировали в 50-х годах прошлого века.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 1959 году столбик термометра на это число опустился до отметки в -7,2 градуса по Цельсию.

А уже на следующий год, в 1960 году был отмечен рекордный температурный максимум. В этот день воздух прогрелся до +24,4 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 24 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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