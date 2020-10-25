Самый точный прогноз: какой будет погода в воскресенье

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КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность, без осадков на юге и в центре страны, на севере возможен небольшой дождь.

Средняя температура в дневные часы составит +15, +20 градусов по Цельсию. Ветeр северо-восточный, слабый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 25 октября: ночью - +8,+11, а днем +16,+19.

В понедельник, 26 октября, на юге страны возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит +15, +20. Те же показатели сохранятся на термометрах и во вторник, в этот день в центре страны синоптики прогнозируют небольшой дождь, на юге ожидаются дожди с грозами. Теплая погода сохранится и 27 октября, но на юге и в центре страны также возможны слабые дожди.

А 28-30 октября небо прояснится, осадков не ожидается, максимум составит все те же +15, +20 градусов днем.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь чтит память мучеников Прова, Тараха и Андроника, преподобного Космы, епископа Маиумского, творца канонов, преподобного Амфилохия, игумена Глушицкого (1452 год).

Согласно народным приметам, в "День Ондроника" по звёздам гадают о том, какими будут погода и урожай.

Ондрон — это шест, жердь, совок, плица, черпак. Родившимся в этот день, по народному поверью, дана способность предсказывать по звёздам.

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