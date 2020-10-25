09:41 25 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.17
  • USD17.05
  • RUB0.22
  • RON4.14
  • UAH0.60
Поиск
Парк.

Самый точный прогноз: какой будет погода в воскресенье

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1426)
164 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/17/32145677.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201025/32152562/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kakoy-pogoda-budet-v-voskresene.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность, без осадков на юге и в центре страны, на севере возможен небольшой дождь. 

Противоэпидемические меры.
© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове обновлен список районов с "красным" и "желтым" кодами эпидопасности
Средняя температура в дневные часы составит +15, +20 градусов по Цельсию. Ветeр северо-восточный, слабый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 25 октября: ночью - +8,+11, а днем +16,+19.

В понедельник, 26 октября, на юге страны возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит +15, +20. Те же показатели сохранятся на термометрах и во вторник, в этот день в центре страны синоптики прогнозируют небольшой дождь, на юге ожидаются дожди с грозами. Теплая погода сохранится и 27 октября, но на юге и в центре страны также возможны слабые дожди.

А 28-30 октября небо прояснится, осадков не ожидается, максимум составит все те же +15, +20 градусов днем.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь чтит память мучеников Прова, Тараха и Андроника, преподобного Космы, епископа Маиумского, творца канонов, преподобного Амфилохия, игумена Глушицкого (1452 год).

Согласно народным приметам, в "День Ондроника" по звёздам гадают о том, какими будут погода и урожай.

Ондрон — это шест, жердь, совок, плица, черпак. Родившимся в этот день, по народному поверью, дана способность предсказывать по звёздам.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1426)

По теме

Самый точный прогноз погоды: в выходные Молдову ждет похолодание


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Высокий градус недовольства.
В Польше вспыхнули беспорядки из-за фактического запрета на аборты
Новинка от Apple не вызвала ажиотажа среди покупателей
Новинка от Apple не вызвала ажиотажа среди покупателей
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на предвыборную кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться