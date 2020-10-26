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Погодные рекорды Молдовы 26 октября

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1427)
19 0 0
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201026/32159619/pogodnye-rekordy-Moldovy-26-oktyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 26 октября специалисты зафиксировали в 40-х годах прошлого века.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 1947 году столбик термометра на это число опустился до отметки в -5,8 градуса по Цельсию.

А в 1931 году был отмечен рекордный температурный максимум. В этот день воздух прогрелся до +26,4 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 24 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 32,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1427)

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Теги:
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