Самый точный прогноз: в Молдове ожидаются дожди

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КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность, на севере и в центре небольшой дождь, на юге дожди с грозами.

Средняя температура в дневные часы составит +15, +20 градусов по Цельсию. Ветeр восточный, слабый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 26 октября: ночью - +8,+11, а днем +16,+19.

Во вторник, 27 октября, в центре и на юге страны возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит +15, +20. Те же показатели сохранятся на термометрах и в среду, осадков не ожидается. Теплая погода сохранится и 29 октября.

В последние дни октября в Молдове похолодает, 31 октября на севере и в центре ожидаются дожди, максимум составит все те же +13, +15 градусов днем.

© Photo : SHS Prognoza meteo pentru 26 octombrie - 01 noiembrie

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь отмечает празднование Иверской иконы Божией Матери, а также чтит память мучеников Карпа, епископа Фиатирского, Папилы диакона, Агафодора и мученицы Агафоники.

Согласно народным приметам, 26 октября отмечается "Банное обиходье". В этот день в бани приносили разные целебные травы и гнали из больных падучую.

В старину на полке протопленной бани оставляли настои из целебных трав, чтобы они там пропрели.

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