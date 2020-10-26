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Самый точный прогноз: в Молдове ожидаются дожди

© AP Photo / Alberto Pezzali
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1428)
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность, на севере и в центре небольшой дождь, на юге дожди с грозами. 

Противоэпидемические меры.
© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове обновлен список районов с "красным" и "желтым" кодами эпидопасности
Средняя температура в дневные часы составит +15, +20 градусов по Цельсию. Ветeр восточный, слабый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 26 октября: ночью - +8,+11, а днем +16,+19.

Во вторник, 27 октября, в центре и на юге страны возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит +15, +20. Те же показатели сохранятся на термометрах и в среду, осадков не ожидается. Теплая погода сохранится и 29 октября.

В последние дни октября в Молдове похолодает, 31 октября на севере и в центре ожидаются дожди, максимум составит все те же +13, +15 градусов днем.

Prognoza meteo pentru 26 octombrie - 01 noiembrie
© Photo : SHS
Prognoza meteo pentru 26 octombrie - 01 noiembrie

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь отмечает празднование Иверской иконы Божией Матери, а также чтит память мучеников Карпа, епископа Фиатирского, Папилы диакона, Агафодора и мученицы Агафоники.

Согласно народным приметам, 26 октября отмечается "Банное обиходье". В этот день в бани приносили разные целебные травы и гнали из больных падучую.

В старину на полке протопленной бани оставляли настои из целебных трав, чтобы они там пропрели.

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Тема:
Погода в Молдове (1428)

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Теги:
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