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природа

Погодные рекорды Молдовы 27 октября

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1432)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201027/32172423/pogoda-rekord-moldova-27-oktyabri.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 27 октября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.

Утренний Кишинев
© Photo : Miroslav Rotari
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 1912 году столбик термометра на это число опустился до отметки в -6,4 градуса по Цельсию.

А в 1960 году был отмечен рекордный температурный максимум. В тот день воздух прогрелся до +23,5 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 24 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1432)

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