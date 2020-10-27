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Самый точный прогноз: в Молдове - теплая осенняя погода

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1433)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

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© CC0 / Pixabay / Mojpe
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Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. 

Средняя температура в дневные часы составит +15... +20 градусов по Цельсию. Ветер восточный, слабый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 27 октября: ночью +10...+12, а днем +17...+19.

В среду, 28 октября, на территории страны ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха составит +15...+20. Те же показатели сохранятся на термометрах и в четверг, синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. А 30 октября немного похолодает, местами пройдут слабые дожди.

В последние дни октября дневная температура воздуха составит +10...+15 градусов, 31 октября на севере и в центре республики ожидаются дожди.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь чтит память преподобной Параскевы Сербской, мучеников Назария, Гелвасия, Протасия, Келсия, священномученика Сильвана.

Параскева Пятница считается покровительницей беременных, рожениц. Она также благотворствует всякой женской работе. В старину в этот день женщины мяли и трепали лен.

Считалось, что на Параскеву на улице должно быть слякотно. А большая грязь обещала обильные дожди весной.

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Тема:
Погода в Молдове (1433)

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