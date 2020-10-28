Самый точный прогноз погоды: какие сюрпризы ждут в конце октября

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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 28 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, местами слабый дождь. Ночью и утром местами синоптики обещают слабый туман. Средняя температура в дневные часы составит +13, +18 градусов по Цельсию. Ветeр слабый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 28 октября: ночью - до +12, а днем - от +15.

"Метеорологические факторы будут преобладать на накопление вредных примесей в воздухе. В четверг без существенный изменений", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

Праздники и народные приметы

Так, 29 октября максимальная температура воздуха составит +13, +18. Местами возможны слабые дожди. В последние дни октября в Молдове похолодает - 30 октября ожидается +10, +15, а 31 октября - от +7 до +12. В некоторых регионах вероятны слабые осадки.

В этот день православная церковь почитает память Преподобного Евфимия Нового, Солунского, а также Преподобномученика Лукиана, пресвитера Антиохийского. Кроме того, на 28 октября выпадает праздник Иконы Божией Матери, именуемой "Спорительницей хлебов".

Согласно народным приметам, если вечером вокруг луны наблюдаются круги большого размера, но само небо остается чистым – совсем скоро похолодает. Люди верили, что если человек родился 28 октября, то его талисман - камень амазонит. Такие люди обычно полны энергии и обладают отличными организаторскими способностями.

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