Погодные рекорды Молдовы 29 октября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 29 октября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 1912 году столбик термометра на это число опустился до отметки в -10,8 градуса по Цельсию.

А в 2013 году был отмечен рекордный температурный максимум. В тот день воздух прогрелся до +23,9 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 29 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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