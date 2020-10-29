Самый точный прогноз погоды: "желтый код", а затем похолодание

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 29 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается облачность с прояснением, без существенных осадков. Ночью и утром местами туманы. Средняя температура в дневные часы составит +13... +18 градусов по Цельсию. Ветeр юго-восточный слабый.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 29 октября: ночью - от +9 до +11, а днем - от +15 до +17.
На большей части территории страны действует "желтый код" метеоопасности в связи туманом.
"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. В пятницу ожидается пасмурная погода, временами дождь", - отметили в Госгидрометеорологической службе.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 29 октября почитает память Мученика Лонгина сотника, Святой благоверной княгини Евпраксии Псковской, Преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских.
Согласно народным приметам, если в пасмурный день на заходе ярко светит солнце, то будет продолжительное ненастье. Считалось, если человек родился 29 октября, то его талисман - агат. Также люди верили, что продолжительные туманы - к потеплению.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>