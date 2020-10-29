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Самый точный прогноз погоды: "желтый код", а затем похолодание

© Depositphotos / Iagodina
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1437)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201029/32203843/samyy-tochnyy-prognoz-pogoda-zheltyy-kod-zatem-pokholodanie.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 29 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается облачность с прояснением, без существенных осадков. Ночью и утром местами туманы. Средняя температура в дневные часы составит +13... +18 градусов по Цельсию. Ветeр юго-восточный слабый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 29 октября: ночью - от +9 до +11, а днем - от +15 до +17.

На большей части территории страны действует "желтый код" метеоопасности в связи туманом.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. В пятницу ожидается пасмурная погода, временами дождь", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

Туман
© CC0 / Pixabay / Gellinger
Синоптики объявили о новом предупреждении: что ждет жителей Молдовы
Так, 30 октября максимальная температура воздуха составит +10... +15. В последний день октября в Молдове ожидается от +7 до +12. В некоторых регионах вероятны слабые осадки. А 1 ноября, когда в стране намечены выборы президента, температурный режим не изменится. Синоптики также прогнозируют местами дожди.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 29 октября почитает память Мученика Лонгина сотника, Святой благоверной княгини Евпраксии Псковской, Преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских.

Согласно народным приметам, если в пасмурный день на заходе ярко светит солнце, то будет продолжительное ненастье. Считалось, если человек родился 29 октября, то его талисман - агат. Также люди верили, что продолжительные туманы - к потеплению.

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Тема:
Погода в Молдове (1437)

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