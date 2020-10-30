Самый точный прогноз погоды: приходят дожди и похолодание

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается облачность с прояснением, днем в некоторых регионах возможен слабый дождь. Ночью и утром местами туманы. Средняя температура в дневные часы составит +10, +15 градусов по Цельсию. Ветeр юго-восточный, слабый.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 30 октября: ночью - от +7 до +9, а днем - от +12 до +14.
"Метеорологические факторы не будут способствовать интенсивному накоплению вредных примесей в воздухе. В субботу пройдут дожди", - отметили в Госгидрометеорологической службе.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 30 октября почитает память Святого Пророка Осия и Преподобномученика Андрея Критского.
Согласно народным приметам, в этот судили об урожае по скрипу колес телеги. К примеру, если колесо не скрипит, то урожай будет хорошим. Считалось, если человек родился 30 октября, то его талисман - опал.
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