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Самый точный прогноз погоды: приходят дожди и похолодание

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1439)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201030/32216638/samyy-tochnyy-prognoz-pogoda-prikhodyat-dozhdi-pokholodanie.html

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КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается облачность с прояснением, днем в некоторых регионах возможен слабый дождь. Ночью и утром местами туманы. Средняя температура в дневные часы составит +10, +15 градусов по Цельсию. Ветeр юго-восточный, слабый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 30 октября: ночью - от +7 до +9, а днем - от +12 до +14.

"Метеорологические факторы не будут способствовать интенсивному накоплению вредных примесей в воздухе. В субботу пройдут дожди", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

Утренний Кишинев
© Photo : Miroslav Rotari
Какой будет погода в день выборов президента Молдовы
Так, 31 октября максимальная температура воздуха составит +7, +12. Временами вероятны дожди. Такая же погода сохранится и в день выборов президента Молдовы, 1 ноября, и вплоть до 4 ноября. А 5 ноября температурные значения хоть и не изменятся, но осадков уже не предвидится.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 30 октября почитает память Святого Пророка Осия и Преподобномученика Андрея Критского.

Согласно народным приметам, в этот судили об урожае по скрипу колес телеги. К примеру, если колесо не скрипит, то урожай будет хорошим. Считалось, если человек родился 30 октября, то его талисман - опал.

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Тема:
Погода в Молдове (1439)

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