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Люди в парке.

Погодные рекорды Молдовы 30 октября

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1438)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201030/32217723/pogodnye-rekordy-moldovy-30-oktyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 30 октября специалисты зафиксировали в середине прошлого века.

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© Photo : Из личного архива Юрия Швеца
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеослужбы республики.

По информации синоптиков, в 1951 году столбик термометра на это число опустился до отметки в -6,3 градуса по Цельсию.

А в 1960 году был отмечен рекордный температурный максимум. В тот день воздух прогрелся до +25,1 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 30 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1438)

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Теги:
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