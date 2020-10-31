Погодные рекорды Молдовы 31 октября

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 31 октября специалисты зафиксировали в середине прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеослужбы республики.
По информации синоптиков, в 1951 году столбик термометра на это число опустился до отметки в -6,8 градуса по Цельсию.
А в 2001 году был отмечен рекордный температурный максимум. В тот день воздух прогрелся до +20,6 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 31 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 27,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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