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Коты и голубь

Какую погоду прогнозируют 31 октября синоптики - подробности

© AP Photo / Vadim Ghirda
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1441)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201031/32236979/Kakuyu-pogodu-prognoziruyut-31-oktyabrya-sinoptiki--podrobnosti.html

Каждый день читайте на Sputnik самый точный прогноз погоды на ближайшие дни, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 31 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Дождь
© Sputnik / Mihai Caraus
Погодные рекорды Молдовы 31 октября

Утром воздух прогреется до +8...+11°C. Возможны слабые осадки, ветeр умеренный, дующий с северо-запада со скоростью 3-6 м/сек, небо затянуто облаками.

Днем воздух прогреется до +8...+11°C, точка росы: +7,21°C; 

Аналогичная погода сожидается и в день выборов президента Молдовы, 1 ноября. Местами пройдёт небольшой дождь, рекомендуется захватить с собой зонтик, ветeр свежий, дующий с северо-запада со скоростью 7-9 м/сек, небо будет  затянуто облаками;

Праздники и народные приметы

В этот день почитается память святого апостола и евангелиста Луки. С этого дня свет быстро убывает. Долгота дня не превышает 9 часов. Наши предки 31 октября заглядывали в колодцы, чтобы узнать погоду на ближайшее время: перед морозом вода в колодцах и реках поднимается, перед дождем – опускается.

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Тема:
Погода в Молдове (1441)


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