Объявлен новый "желтый" код: о чем предупреждают синоптики

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра. Предупреждение действует до 1 ноября.
Порывы северо-западного ветра составят 15-18 метров в секунду, сообщают синоптики.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Предыдущий "желтый код" объявлялся 29 октября, когда на протяжении нескольких дней в Молдове образовывались туманы, затрудняющие движение транспорта.
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