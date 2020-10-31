Объявлен новый "желтый" код: о чем предупреждают синоптики

Жителей Молдовы предупредили, что в субботу и воскресенье — день выборов — в стране ожидается сильный ветер.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра. Предупреждение действует до 1 ноября.

Порывы северо-западного ветра составят 15-18 метров в секунду, сообщают синоптики.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Предыдущий "желтый код" объявлялся 29 октября, когда на протяжении нескольких дней в Молдове образовывались туманы, затрудняющие движение транспорта.

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