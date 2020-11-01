Самый точный прогноз погоды: "желтый код" и дожди

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КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 1 ноября в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. На большей части страны ожидаются дожди. Средняя температура в дневные часы составит +5, +10 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 1 ноября: ночью - от +6 до +8, а днем - от +7 до +9.

В воскресенье в стране действует "желтый код" метеоопасности в связи сильным ветром. "Ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 метров в секунду", - сказано в сообщении Госгидрометеорологической службы.

"В понедельник местами ожидается слабый дождь", - добавили в ведомстве.

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Так, 2 ноября максимальная температура воздуха составит +7, +12. Местами возможны небольшие осадки. А 3 ноября температурный режим не изменится и без существенных осадков. С 4 ноября столбики термометров покажут +8, +13. Такая погода сохранится вплоть до 6 ноября.

Православная церковь 1 ноября почитает память святого праведного Иоанна, Кронштадтского чудотворца, Благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского, Пророка Иоиля, мученика Уара и с ним семи учителей христианских.

Согласно народным приметам, если в этот день на улице тепло, то весна окажется теплой, и зима не будет морозной. Считалось, если человек родился 1 ноября, то он будет отличаться некоторой болтливостью, а его талисманом является гранат.

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