Самый точный прогноз погоды: чего ждать от начала ноября

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КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 ноября в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается облачность с прояснением, ночью местами слабый дождь, днем – преимущественно без осадков. Средняя температура в дневные часы составит +9, +14 градусов по Цельсию.

Ветер северо-западный слабый до умеренного.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 1 ноября: ночью - от +6 до +8, а днем - от +11 до +13.

"На севере 3 ноября возможен слабый дождь", - добавили в Государственной гидрометеорологической службы.

Праздники и народные приметы

Во вторник максимальная температура воздуха составит +7, +12 и без существенных осадков. С 4 ноября столбики термометров будут показывать +8, +13. Такая погода сохранится вплоть до 6 ноября.

Православная церковь 2 ноября почитает память Великомученика Артемия, Праведного отрока Артемия Веркольского, Преподобного Герасима Нового, Кефалонского.

Согласно народным приметам, если построить в этот день крепкий и прочный забор, то весь год семья будет жить богато. Считалось, если человек родился 2 ноября, то его талисман - жемчуг.

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