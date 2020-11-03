Самый точный прогноз погоды: синоптики рассказали, когда ждать дождей

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 3 ноября в Молдове погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Средняя температура в дневные часы составит +7, +12 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный, слабый.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 3 ноября: ночью - от +5 до +7, а днем - от +9 до +11.
"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. В среду погода существенно не изменится", - добавили в ведомстве.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 3 ноября почитает память Преподобного Илариона Великого, Преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского.
Согласно народным приметам, если в этот день алый закат, а затем еще и ясное звездное небо, то это к похолоданию. Люди верили, что именно 3 ноября нельзя ничего поднимать с дороги, так как это принесет несчастье. Считалось, если человек родился в этот день, то его талисман - изумруд.
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