Погодные рекорды Молдовы 3 ноября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 3 ноября специалисты зафиксировали в середине прошлого века.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 3 ноября 1953 года столбик термометра показал -10 градусов по Цельсию.

А температурный максимум был зарегистрирован 16-ю годами позже. В этот день в 1969 году воздух прогрелся в тени до +20,3 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 3 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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