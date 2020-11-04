Самый точный прогноз погоды: продолжительный период без дождей

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КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 4 ноября в Молдове погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Средняя температура в дневные часы составит +10, +15 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный, слабый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 4 ноября: ночью - от +5 до +7, а днем - от +11 до +13.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. В четверг погода существенно не изменится", - добавили в гидрометцентре.

Так, 5 ноября максимальная температура воздуха составит +10...+15. Такая же погода сохранится 6 и 7 ноября. Осадков во все эти дни не предвидится, но будет высокое атмосферное давление. Такая погода сохранится вплоть до 10 ноября.

Праздники и народные приметы

В этот день отмечали день осенней или зимней Казанской иконы Богоматери. Поздравляли в этот день женщин. Отмечали, что практически всегда погода в этот день бывает сырой и дождливой. Анализировали природные явления, по которым пытались угадать, какой будет погода в ближайшее время.

В этот день существовала традиция встречать мужчин, которые ранее отправлялись на заработки. Хозяйки убирали в избах, готовили большое количество вкусных блюд. Поскольку этот период был известен как свадебный, незамужние девушки очень переживали, что у них нет кавалеров. На этот случай рекомендовалось совершать специальный обряд. Так, следует 4 ноября встать пораньше и отправиться в березовую рощу, чтобы отыскать лист, покрытый инеем. В такой лист смотрятся, как в зеркало – считалось, что это поможет привлечь женихов.

Люди верили, что в этот день нельзя отправляться в дальнюю дорогу – это, согласно приметам, сулит несчастье. Если человек родился 4 ноября, то его талисман - хризолит.

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