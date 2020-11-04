Погодные рекорды Молдовы 4 ноября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 4 ноября специалисты зафиксировали в середине прошлого века.

Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы республики.

По информации синоптиков, 4 ноября 1953 года столбик термометра показал -7,8 градуса по Цельсию.

А температурный максимум был зарегистрирован шестнадцатью годами позже, в 1969-м. В этот день воздух прогрелся в тени до +22,4 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 4 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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