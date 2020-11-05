Самый точный прогноз погоды: осень дает о себе знать

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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 5 ноября в Молдове погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Средняя температура в дневные часы составит +10, +15 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный, слабый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 5 ноября: ночью - от +4 до +6, а днем - от +11 до +13.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. В четверг погода существенно не изменится", - добавили в гидрометцентре.

Так, 6 ноября немного похолодает +9...+12. Чуть теплее будет 7 и 8 ноября +11...+14. Осадков во все эти дни не предвидится, но будет высокое атмосферное давление. Такая погода сохранится вплоть до 10 ноября.

Праздники и народные приметы

В церкви 5 ноября почитается память Иакова Младшего – одного из 70 апостолов, которого прозвали "братом Господним". Версий происхождения данного прозвища достаточно много. Наиболее распространена та, согласно которой Иаков, на самом деле, был двоюродным братом Иисуса.

В народе на 5 ноября было принято играть в так называемые пчелиные игры – есть мед и подражать жужжанию пчел. Говорили, что благодаря этому пчелы летом будут хорошо роиться, и удастся собрать много меда. Старались 5 ноября также завершить все работы, связанные с заготовкой дров на зиму, и считали, что, если справиться с этой задачей вовремя, то в доме всегда тепло будет.

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